Аббас предложил провести Международную мирную конференцию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас во вторник предложил созвать Международную мирную конференцию, по итогам которой будет создан специальный механизм для решения израильско-палестинского конфликта.

"Мы призываем провести Международную мирную конференцию в середине 2018 года, которая будет созвана на основании норм международного права и резолюций ООН. В ней должны принять участие многочисленные государства, а также две стороны (ПНА и Израиль - ИФ) и другие страны, оказывающие непосредственное влияние (на процесс переговоров по палестинскому вопросу - ИФ)", - сказал Аббас, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Необходимо сформировать многосторонний международный механизм, который будет создан на этой Международной конференции", - уточнил он.

Аббас обозначил свое предложение как "мирный план", целью которого станет продолжение переговоров между палестинской и израильской сторонами с участием международной группы медиаторов.

По мнению Аббаса, итогом проведения такой конференции должно стать предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и взаимное признание Израилем и Палестиной друг друга.

Помимо этого, палестинский глава вновь возложил ответственность на Израиль за срыв мирных переговоров. По его словам, политика израильских властей представляет собой "противозаконные действия, которые сделали невозможным решение конфликта по принципу создания двух государств".

Ранее во вторник советник главы Палестинской национальной администрации по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат выступил с инициативой о проведении новой конференции по ближневосточному урегулированию в Москве. Он подчеркнул, что конференция должна быть созвана по примеру той, что была в Аннаполисе в 2007 году, или в 1991 году в Мадриде.

Шаат напомнил, что палестинская сторона настаивает на формировании нового международного механизма посредничества между ПНА и Израилем, "где США будут одним из многих участников - наравне с другими".