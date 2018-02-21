Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнергоугля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работники госпредприятия "Селидовуголь", прибывшие в среду в министерство энергетики и угольной промышленности Украины, там же объявили голодовку.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец, "горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате".

"Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами "Селидовугля", - написал Волынец на своей странице в фейсбуке.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на "Селидовуголь" и обеспечить наведение порядка на угольном предприятии.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Насалика "вымести смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.