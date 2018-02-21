Гражданин РФ задержан в Мюнхене по запросу Франции по делу о беспорядках на ЧЕ-2016

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Мюнхене задержали гражданина России по запросу французских властей в связи с его участием в столкновениях футбольных болельщиков на ЧЕ-2016 во Франции, сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин.

"Сегодня при пересечении границы ФРГ в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей был задержан гражданин России 1986 года рождения, уроженец города Москвы", - написал Микерин на своей странице в фейсбуке. "По информации германских правоохранительных органов, против россиянина во Франции возбуждено уголовное дело по факту участия в столкновениях болельщиков в ходе Чемпионата Европы по футболу 2016 года. В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне",- сообщил Микерин.

"Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката", - подчеркнул он.