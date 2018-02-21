Президент Сербии снова пообещал никогда не вводить санкций против России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сербия не будет предпринимать никаких действий против интересов Москвы, заявил в среду президент этой страны Александр Вучич по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ", - заявил он, отвечая на вопрос о том, изменится ли политика Сербии в связи с новой доктриной ЕС.

Со своей стороны, Лавров выразил сомнение в том, что требование к партнерам Евросоюза вести антироссийскую политику может быть долговременным.