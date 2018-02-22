SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернета

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником Paz для радиолокационного наблюдения, а также двумя коммуникационными спутниками Microsat-2a и Microsat-2b в рамках испытания проекта Starlink по раздаче интернета.

К 2024 году компания планирует создать на орбите сеть из тысяч спутников со средней скоростью до гигабита в секунду, которые должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Над проектом глобальной раздачи интернета Starlink SpaceX работает с конца 2014 года. Всего на орбиту планируют доставить 12 тыс. аппаратов весом от 100 до 500 кг.

Starlink призван исправить проблему с сильной задержкой сигнала, свойственную спутниковому интернету. Сейчас аппараты на высоте до 40 тыс. км в состоянии охватить половину планеты, но все же сказывается большое расстояние между спутником и антенной.

В 2017 году SpaceX объявила о своих планах организовать группировку из 11943 спутников весом от 100 до 500 кг, это сравнительно легкие и дешевые аппараты. Затраты на проект, по оценке компании, составят $10 млрд, но через год работы доход может достичь $30 млрд.

Планируется вывести на низкую околоземную орбиту 4425 спутников с оборудованием связи, работающим в Ku- и Ka-диапазонах частот. Аппараты предполагается разместить в 83 орбитальных плоскостях на высотах от 1110 до 1325 километров. Такое размещение аппаратов, по оценке инженеров компании, позволит многократно сократить большие задержки в прохождении сигнала.

Кроме того, к этим 4425 аппаратам в группировку планируется включить еще 7518 спутников на более низких орбитах — от 335 до 346 км. Как отмечает N+1, все аппараты будут выстроены в одноранговую сеть - каждый спутник в сети будет самостоятельной единицей, одновременно выполняя функции и клиента, то есть участника сети, и сервера, управляющего ее сегментами.