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Что произошло за день: четверг, 22 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сирийские активисты обнародовали видео, на котором, как утверждается, запечатлены два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) , приземляющиеся на российской авиабазе Хмеймим. Позднее источники "Интерфакса" подтвердили, что два Су-57 перебазированы в Сирию.

- Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником Paz для радиолокационного наблюдения, а также двумя коммуникационными спутниками Microsat-2a и Microsat-2b в рамках испытания проекта Starlink по раздаче интернета.

- Россия с 26 февраля запретит ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции.

- Результаты выступления российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде аннулированы решением Спортивного арбитражного суда, он лишен медали.

- Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию впервые будет оглашено не в Георгиевском зале Кремля, а в выставочном зале Манеж.

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