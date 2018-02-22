В Брюсселе началась полицейская операция в связи с информацией о группе вооруженных людей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженный человек или целая группа людей с оружием могут находиться в одном из зданий брюссельской коммуны Форе, сообщили бельгийские СМИ в среду со ссылкой на местного бургомистра Марк-Жана Гиссельса.

В квартале площади Сен-Дени развернуты силы полиции, работают спасатели, а также спецбригада пожарных. По словам бургомистра, пострадавших пока нет.

При этом бургомистр заявил, что информация о вооруженных людях еще официально не подтверждена. Представитель полиции по связям с общественностью сослался на запрет давать информацию.

Согласно данным свидетелей, вооруженные полицейские находятся в состоянии боеготовности. На месте событий также присутствуют снайперы. Над площадью на низкой высоте барражирует вертолет.

По сообщению канала RTL, полицейские и снайперы держат оружие наготове.

Полиция призывает граждан квартала не выходить на улицу. Ученикам близлежащей школы, находившимся на перемене во дворе, было приказано срочно вернуться в помещение.

Сайт газеты "Либр Бельжик" впоследствии сообщил версию представителя полиции о сложившейся ситуации. По его данным, человек польского происхождения в состоянии шока вошел в один из магазинов коммуны Сен-Жиль и заявил, что утром произошло убийство в коммуне Форе. Полицейские отправились по указанному им адресу, но ничего не обнаружили. Тем временем очевидцы в квартале сообщили им о подозрительных людях в одном из соседних домов. Из предосторожности местная полиция вызвала специальные подразделения федеральной полиции, которые намерены войти в здание.