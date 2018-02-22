Полицейская операция в Брюсселе завершена

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Представители брюссельской полиции сообщили о снятии периметра безопасности в столичной коммуне Форе, куда были стянуты правоохранительные силы и чрезвычайные службы в связи с подозрением на угрозу от якобы вооруженных людей в одном из зданий.

Ранее бургомистр Форе Марк-Жан Гиссельс заявил телеканалу RTBF: "Нет абсолютно никакого отношения к терроризму. Идет проверка".

По его словам, причиной переполоха стал "конфликт частного характера".

Ранее бельгийские СМИ передали, что вооруженный человек или несколько могут находиться в одном из зданий коммуны Форе.

В квартале площади Сен-Дени были развернуты полицейские подразделения, работали спасатели, а также спецбригада пожарных. Установлен обширный периметр безопасности.

В дальнейшем СМИ сообщили со ссылкой на полицию причину тревоги. Около полудня по местному времени человек польского происхождения в состоянии шока вошел в один из магазинов коммуны Сен-Жиль и заявил, что утром произошло убийство в одном из домов коммуны Форе. Полицейские отправились по указанному им адресу, но ничего не обнаружили.

Тем временем очевидцы в квартале сообщили им о подозрительных людях в одном из соседних домов. Из предосторожности местная полиция вызвала специальные подразделения федеральной полиции и спасателей.