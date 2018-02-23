Закон по Донбассу опубликован в украинской прессе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в пятницу опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщалось, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Верховная рада приняла документ 18 января 2018 года. Закон определяет, что "временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав".

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых "вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутной территории и ее внутренних вод в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренних морских вод, прилегающих к этой территории, недр под территориями и воздушного пространства над этими территориями".

Границы и перечень районов, населенных пунктов "временно оккупированных территорий в Донбассе" будет определять президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.

В границах "временно оккупированных территорий" в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Согласно закону, "факт окончательного вывода и отсутствия вооруженных формирований РФ на Донбассе будут устанавливать министр обороны Украины и министр внутренних дел Украины путем внесения совместного представления президенту Украины, который на этом основании будет принимать соответствующее решение".

Стратегическое руководство силами и средствами, которые "привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ" осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях - командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

22 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет этот закон сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной рады.

8 февраля спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал этот закон и направил его на подпись президенту.

К моменту принятия Кабинетом министров Украины любых решений по применению норм этого закона действуют акты Кабмина, а также ограничения, введенные в действие решениями президента Украины.

Отмечается, что Кабмину необходимо в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.