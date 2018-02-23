МИД Турции вызвал нидерландского дипломата из-за резолюции о геноциде армян

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Нидерландов Эрика Вестстрате после признания Палатой представителей нидерландского парламента геноцида армян в 1915 году в Османском государстве, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Решение о принятии такой резолюции в парламенте Нидерландов было принято накануне большинством голосов.

"Это несправедливое решение идет вразрез с историческими реалиями и не имеет никакой правовой силы", - приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства Турции.

Кроме того, министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара осуждает это решение, а также "ожидает от Нидерландов более ответственного подхода к вопросам, связанным с темой геноцида".

Факт геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, в результате которого, по разным данным, были уничтожены более 1,5 млн человек, признан рядом государств, в частности, Россией, Германией, Италией, Польшей и Францией.