Стивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Популярный английский актер и писатель Стивен Фрай объявил, что прошел лечение от онкологического заболевания, сообщает в пятницу телеканал Sky News .

О заболевании он сообщил в видеообращении. Он рассказал, что за несколько дней до Рождества отправился к врачу, чтобы сделать вакцину против гриппа, и тот порекомендовал ему также пройти стандартное обследование, в ходе которого в его организме был выявлен повышенный уровень простатоспецифического антигена.

В ходе МРТ-исследования медики обнаружили у актера клетки злокачественной опухоли в предстательной железе. Медики предложили ему на выбор лечение химиотерапией или операцию по удалению простаты, и Фрай выбрал второй вариант.

Операция прошла в начале января. Фрай добавил, что, по мнению врачей, ранняя диагностика помогла спасти его жизнь.

Фраю 60 лет. Он получил большое признание и любовь британцев как комедийный артист в творческом союзе с другим известным актером Хью Лори. В настоящее время он считается одним из самых востребованных британских киноактеров.