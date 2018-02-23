Что произошло за день: пятница, 23 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводк событий, произошедших за день:

- Олимпийская команда России завоевала путевку в финал мужского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане, победив сборную Чехии. Вторым финалистом стала команда Германии, одержавшая победу над канадцами.

- МИД РФ подтвердил информацию аргентинских СМИ, которые накануне сообщили, что в здании российского посольства в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с почти 400 кг кокаина, который преступники планировали переправить в Европу.

- Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового пакета санкций, чтобы усилить давление на Северную Корею. Новые ограничительные меры он назвал самыми жесткими, которые когда-либо вводились против страны.

- У выступавшей на Олимпиаде в Пхенчхане российской бослеистки Надежды Сергеевой обнаружили допинг.

- Английский актер и писатель Стивен Фрай объявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли.