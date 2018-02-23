Премьер Британии выступит с речью по Brexit 2 марта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью о выходе Британии из ЕС на следующей неделе, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на ее представителя.

"Премьер-министр изложит детали позиции правительства в пятницу (2 марта)", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Ожидается, что с этой речью Мэй выступит в Британии. Ранее она уже представляла позицию по Brexit в итальянской Флоренции в прошлом сентябре.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.