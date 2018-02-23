ЕС сократит число евродепутатов после Brexit

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Европейские лидеры на неформальном саммите ЕС поддержали идею, согласно которой меньшее количество стран ЕС подразумевает меньшее количество депутатских мест в Европейском парламенте, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Что означает, что мы сократим число членов Европейского парламента с 751 до 705", - сказал Туск на пресс-конференции после саммита в Брюсселе в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что относительно предложения избирать председателя Еврокомиссии из глав партийных списков достигнуто согласие, что Европейский совет не может гарантировать заранее, что он выдвинет одного из таких кандидатов на пост председателя Европейской комиссии.

"Нет утвержденного автоматизма для этой процедуры", - указал Туск.

По его словам, ясно, что есть самостоятельная компетенция Европейского совета в этом вопросе. Результаты партийных выборов станут приниматься во внимание, но председатель Еврокомиссии будет назначаться после "адекватных консультаций".

К вопросу "транснационального" избирательного списка лидеры ЕС вернутся в будущем.

Идея председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера слить посты глав Европейской комиссии и Европейского совета ни у кого не вызвала интереса, отметил Туск.