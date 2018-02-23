Адельсон предложил частично спонсировать перенос посольства США в Иерусалим

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен и инвестор Шелдон Адельсон предложил частично профинансировать перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Какова точная сумма денежных средств, которую он готов вложить, не уточняется.

В настоящее время юристы Госдепартамента США изучают с юридической точки зрения возможность частного финансирования этого проекта, отмечают источники.

Агентство отмечает, что, если юристы позволят бизнесмену спонсировать перенос посольства, то это создаст значительный политический риск для президента США Дональда Трампа, столкнувшегося с резкой критикой после объявления о решении перенести посольство.

По информации источников агентства, накануне вечером госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал план безопасности переноса посольства.

Американец еврейского происхождения Шелдон Адельсон является исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и одним из главных спонсоров Республиканской партии США. Он также финансирует ежедневную бесплатную израильскую газету Israel Hayom ("Исраэль Хайом"), чья редакция известна открытой поддержкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года сообщил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало бурную реакцию со стороны мусульманских стран и ряда других государств. В начале года на волне критики США вдвое сократили финансирование фонда ООН для помощи палестинцам.

Позже некоторые страны, в том числе ЕС, признали право палестинцев рассчитывать на признание Иерусалима столицей двух государств - и Израиля, и Палестины.