Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении нового пакета ограничительных мер, направленных на усиления давления на Северную Корею.

"Я хочу сказать это, люди спрашивали. Мы ввели сегодня против Северной Кореи самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны", - заявил Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Трамп также выразил надежду на то, что благодаря этим мерам "случится что-то положительное, мы увидим это".

Ранее сообщалось, что "санкции нацелены против 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые помогают Северной Корее избегать ограничительных мер".

Несколькими неделями ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Северную Корею в скором времени ожидают "наиболее жесткие и агрессивные" экономические санкции.

В конце прошлого года санкции в отношении Северной Кореи ужесточил Совет Безопасности ООН. Резолюция предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов, почти на 90%, с 1 января. Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.