В МИД РФ опровергли данные СМИ об оформлении найденного кокаина как диппочты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о том, что обнаруженный в здании, принадлежащем посольству России, кокаин готовился к отправке российской дипломатической почтой.

"Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты", - написала в субботу на своей странице в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "у технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты".

Накануне Захарова подтвердила, что правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаина) из этой южноамериканской страны на европейский рынок. По ее словам, груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.