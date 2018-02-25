США заподозрили Россию в кибератаке на олимпийский Пхенчхан

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Согласно данным американской разведки, российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на компьютеры олимпийского Пхенчхана, что привело к массовым сбоям во время открытия Игр в Южной Корее, пишет в воскресенье Washington Post со ссылкой на свои источники.

Собеседник заявил изданию, что атака была проведена таким образом, чтобы первые подозрения пали на КНДР; однако, по мнению американских спецслужб, за ними стоит Москва, которая таким образом хотела отомстить МОК за недопуск российской сборной на Олимпиаду.

Организаторы в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия, 9 февраля, они стали жертвой кибератаки, однако не делали никаких заявлений о том, кто за ней стоит. Сообщается, что были перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией; многие пользователи не смогли зайти на официальный сайт Олимпиады, чтобы распечатать билеты, поэтому на церемонии открытия было немало пустых мест.

Всего, по сведениям издания, по состоянию на начало февраля российские спецслужбы имели доступ к 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми. В США опасаются, что в день закрытия Игр может произойти новая кибератака.