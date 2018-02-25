Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета РФ, российские спортсмены не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане. Восстановить ОКР в правах обещают после того, как будут вскрыты все допинг-тесты олимпийских спортсменов из России; между тем, МОК уже признал, что случаи Крушельницкого и Сергеевой не носят систематический характер.

- Американские спецслужбы обвинили российских коллег в том, что они организовали кибератаку на олимпийский Пхенчхан в день открытия Игр и представили все так, чтобы след вел в КНДР. По сведениям СМИ, таким образом Москва хотела отомстить МОК за недопуск своей сборной на Олимпиаду. Есть также опасения, что атаки могут повториться в день закрытия Игр.

- В России сегодня справляют третью годовщину убийства Бориса Немцова.