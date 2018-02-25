Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские хоккеисты в овертайме обыграли немцев и выиграли золотые медали Олимпиады. Главный тренер Олег Знарок назвал победу в Пхенчхане самой главной в жизни.

- В Южной Корее официально закрылись XXIII Зимние Олимпийские игры. Первыми в неофициальном общем зачете стали норвежцы, причем Марит Бьорген выиграла лыжный забег на 30 км и стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Россияне в итоге заняли 13-е место.

- Компартия Китайской народной республики предложила отменить ограничения по пребыванию у власти главы государства. Обсуждать инициативу будут на пленуме центрального комитета партии, который стартует в понедельник и продлится три дня.

- Во многих городах России прошли акции в память о Борисе Немцове, который был убит три года назад. На шествие в Москве, по оценкам полиции, собрались 4,5 тысячи человек.

- Источник в аппарате Совбеза РФ опроверг сообщения о том, что самолет секретаря СБ РФ Николая Патрушева был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины в Европу.

- В Минобороны РФ рассказали, что для российского Военно-морского флота будет построен новый авианесущий комплекс. Он будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство.

- Воскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха на главной городской метеостанции (ВДНХ) в ночь на 25 февраля опустилась до минус 18,8 градуса.