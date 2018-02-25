Москалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский язык

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает Организацию объединенных наций, ОБСЕ и Совет Европы не допустить принятия в Латвии закона, переводящего обучение во всех школах на латышский язык.

"Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права граждан", - говорится в заявлении уполномоченного, поступившем в "Интерфакс".

Москалькова выразила "чрезвычайную озабоченность" тем, что инициатива комиссии Сейма и министерства образования и науки Латвии получила поддержку парламента, "что создает предпосылку нарушения культурных и языковых прав национальных меньшинств".

"Обращает на себя внимание и то, что комитет Сейма Латвии отклонил подписанную более чем 14 000 жителями страны петицию за сохранение в школах нацменьшинств ныне действующей системы двуязычного обучения", - добавила она.

По ее словам, "особенно циничным данное решение, нарушающее права двух миллионов русскоязычных граждан Латвии, выглядит накануне 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека".

"Считаю недопустимым, чтобы русскоязычные жители Латвии, которые составляют до 40% населения страны, подвергались дискриминации по языковому признаку. Напомню, что вступая в ОБСЕ, Латвия приняла на себя обязательство рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Уверена, что решение проблемы, может быть найдено только на основе консенсуса, основанного на уважении общепризнанных прав и свобод человека, используя современную европейскую практику урегулирования конфликтов в многонациональных странах", - говорится в заявлении.

Сейм Латвии на заседании 22 февраля одобрил в первом чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Законопроект будет рассмотрен еще в двух чтениях, после чего его должен одобрить президент.

Подготовленный министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств к 2021-2022 учебному году.