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Москалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский язык

Российский омбудсмен просит международные организации не допустить принятия нового закона

Москалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский язык
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает Организацию объединенных наций, ОБСЕ и Совет Европы не допустить принятия в Латвии закона, переводящего обучение во всех школах на латышский язык.

"Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права граждан", - говорится в заявлении уполномоченного, поступившем в "Интерфакс".

Москалькова выразила "чрезвычайную озабоченность" тем, что инициатива комиссии Сейма и министерства образования и науки Латвии получила поддержку парламента, "что создает предпосылку нарушения культурных и языковых прав национальных меньшинств".

"Обращает на себя внимание и то, что комитет Сейма Латвии отклонил подписанную более чем 14 000 жителями страны петицию за сохранение в школах нацменьшинств ныне действующей системы двуязычного обучения", - добавила она.

По ее словам, "особенно циничным данное решение, нарушающее права двух миллионов русскоязычных граждан Латвии, выглядит накануне 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека".

"Считаю недопустимым, чтобы русскоязычные жители Латвии, которые составляют до 40% населения страны, подвергались дискриминации по языковому признаку. Напомню, что вступая в ОБСЕ, Латвия приняла на себя обязательство рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Уверена, что решение проблемы, может быть найдено только на основе консенсуса, основанного на уважении общепризнанных прав и свобод человека, используя современную европейскую практику урегулирования конфликтов в многонациональных странах", - говорится в заявлении.

Сейм Латвии на заседании 22 февраля одобрил в первом чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Законопроект будет рассмотрен еще в двух чтениях, после чего его должен одобрить президент.

Подготовленный министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств к 2021-2022 учебному году.

Теги: Латвия, Татьяна Москалькова
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