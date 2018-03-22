Сейм Латвии принял закон о переводе школ "нацменьшинств" на латышский язык

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Латвийский сейм принял в четверг в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019-2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке в средней школе в школах нацменьшинств.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.

Предложение по поправкам подал министр образования Карлис Шадурскис в начале октября прошлого года. Сразу же за этим последовали первые протесты против реформы - Русский союз Латвии, штаб защиты русских школ и отдельные депутаты "Согласия" выступали за сохранение билингвального образования. За сохранение билингвального образования за короткое время было собрано более 10 тыс. подписей, однако в феврале правительство подало поправки в Сейм.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Разработанный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Согласно законопроекту, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно.