Samsung показала новый флагманский смартфон

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Samsung представила новый смартфон Galaxy S9 на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Презентация прошла в воскресенье вечером.

Чтобы конкурировать на рынке с iPhone X, новый аппарат от Samsung оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности. Он выйдет в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Как и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.

Желающие могут оформить заказы на устройство уже с воскресенья. Официальные продажи начнутся 16 марта.

Главные особенности устройства:

- Камеры с разрешением в 12 мегапикселей и 8 мегапикселей.

- Улучшенный помощник Bixby.

- Динамики со стереоэффектом.

- Беспроводная зарядка.

- Разъем для наушников.

Камера позволит делать фотографии при слабом освещении и снимать замедленное видео. Также пользователь сможет сделать селфи и преобразовать его в уникальный эмодзи, потому что она может распознавать мимику и перенести ее на анимированное изображение.

Изображение с дисплея можно будет перенести на большой монитор, чтобы управлять им как на персональном компьютере.

Аналитики считают, что компания нацелилась на пользователей Galaxy S7, который вышел в 2016 году. Это по-прежнему самая популярная модель Samsung, которую многим захочется обновить. Кроме того, компания уже объявляла о начале переработки старых смартфонов из-за дорожающего кобальта, который применяется в их производстве. Теперь старое устройство можно сдать в утиль.