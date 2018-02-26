Главные новости
26февраляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 26 февраляВ миреSamsung показала новый флагманский смартфонВ РоссииЭкс-главу "Дальспецстроя" приговорили к 12 годам по делу о хищениях на космодроме "Восточный"
В мире

Samsung показала новый флагманский смартфон

Есть обновление от 07:40

Свой старый Samsung можно будет сдать в переработку

Samsung показала новый флагманский смартфон
Глава мобильного подразделения Samsung Котон Чин с новыми Galaxy S9
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Samsung представила новый смартфон Galaxy S9 на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Презентация прошла в воскресенье вечером.

Чтобы конкурировать на рынке с iPhone X, новый аппарат от Samsung оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности. Он выйдет в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма. Как и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.

Желающие могут оформить заказы на устройство уже с воскресенья. Официальные продажи начнутся 16 марта.

Главные особенности устройства:

- Камеры с разрешением в 12 мегапикселей и 8 мегапикселей.
- Улучшенный помощник Bixby.
- Динамики со стереоэффектом.
- Беспроводная зарядка.
- Разъем для наушников.

Камера позволит делать фотографии при слабом освещении и снимать замедленное видео. Также пользователь сможет сделать селфи и преобразовать его в уникальный эмодзи, потому что она может распознавать мимику и перенести ее на анимированное изображение.

Изображение с дисплея можно будет перенести на большой монитор, чтобы управлять им как на персональном компьютере.

Аналитики считают, что компания нацелилась на пользователей Galaxy S7, который вышел в 2016 году. Это по-прежнему самая популярная модель Samsung, которую многим захочется обновить. Кроме того, компания уже объявляла о начале переработки старых смартфонов из-за дорожающего кобальта, который применяется в их производстве. Теперь старое устройство можно сдать в утиль.

Теги: Samsung, iPhone
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Взрыв произошел в английском ЛестереВзрыв произошел в английском Лестере
Полиция пока не выяснила причину взрываПодробнее
Исламисты создали в Восточной Гуте единый центр руководстваИсламисты создали в Восточной Гуте единый центр руководства
В Восточной Гуте находится крупное скопление боевиков, противостоящих правительственным войскамПодробнее
Москалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский языкМоскалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский язык
Российский омбудсмен просит международные организации не допустить принятия нового законаПодробнее
Компартия Китая отменит ограничение срока пребывания главы страны у властиКомпартия Китая отменит ограничение срока пребывания главы страны у власти
Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи предложено закрепить в конституцииПодробнее
Сирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в СирииСирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в Сирии
Ранее источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию переброшены два истребителя пятого поколенияПодробнее
Террорист-смертник устроил взрыв в центре КабулаТеррорист-смертник устроил взрыв в центре Кабула
Один человек погиб, шестеро пострадалиПодробнее
Экс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показанийЭкс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний
Ранее против Рика Гейтса выдвигали обвинения в рамках "российского дела"Подробнее
Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной КореиТрамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи
По словам президента, эти меры - самые жесткие, которые когда-либо вводились против страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото
25 февраля
Церемония закрытия Олимпиады-2018
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНорвегия выиграла медальный зачет ОлимпиадыМоскваПолиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в МосквеСпортРоссийские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018В РоссииДля ВМФ России построят новый авианосецВ миреКомпартия Китая отменит ограничение срока пребывания главы страны у властиВ миреМоскалькова высказалась против перевода всех школ Латвии на латышский язык

Температурный рекорд нынешней зимы установлен в Москве

Samsung показала новый флагманский смартфон

Samsung показала новый флагманский смартфонСвой старый Samsung можно будет сдать в переработку Подробнее

Экс-главу "Дальспецстроя" приговорили к 12 годам по делу о хищениях на космодроме "Восточный"

Экс-главу "Дальспецстроя" приговорили к 12 годам по делу о хищениях на космодроме "Восточный"Подсудимых обвинили в хищениях более пяти миллиардов рублей Подробнее

Три человека погибли в аварии молоковоза и лесовоза в Иркутской области

Не менее шести человек пострадали при взрыве в Лестере

Студенты и педагоги медицинского университета в Киеве объявили бессрочную забастовку

Рогозин оценил готовность объектов космодрома "Восточный"

Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

НАТО больше не сотрудничает с Россией по военной линии

Рогозин рассказал о новой госпрограмме вооружений

РФ с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молочной продукции

Заседание Коллегии Минобороны РФ под руководством Шойгу состоится в Москве

Гражданок Турции казнят в Ираке за связи с ИГ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой07:10Мужчины, Россия - Германия, Финал  РоссияГерманияонлайнподробнее
Кёрлинг03:05Женщины, Швеция - Южная Корея, Финал  ШвецияЮжная Кореяподробнее
Бобслей03:30Мужчины, экипажи-четверки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияГерманияЮжная Кореяподробнее
Лыжные гонки09:15Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль, Финал  НорвегияФинляндияШвецияподробнее