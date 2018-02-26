Из-за оползня закрыт Коринфский канал в Греции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, закрыт с понедельника после схода оползня, сообщила компания-оператор. Представитель компании проинформировал, что "канал откроется снова примерно через неделю".

По другим данным, на устранение последствий схода оползня, может уйти и две недели.

Причины, которые привели к сходу оползня, пока неизвестны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Коринфский канал построен в конце XIX века, его длина - чуть более шести километров, ширина - 20 м. Ежегодно через него проходят до 15 тыс. судов.