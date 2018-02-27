США назвали денуклеаризацию КНДР целью переговоров с Пхеньяном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя желание северокорейцев вести переговоры с Вашингтоном.

"Они выразили желание провести переговоры. Но давайте будем предельно ясны: отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога с Северной Кореей", - сказала она журналистам.

Накануне Ким Ён Чхоль - глава делегации КНДР, приехавшей на закрытие Олимпийских игр в Южной Корее - заявил, что Пхеньян "в достаточной степени" желает вести переговоры с Вашингтоном. Такое заявление прозвучало во время встречи делегации с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Пхенчхане, в преддверии закрытия зимних Олимпийских игр.

На прошлой неделе администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.