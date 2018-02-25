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В Южной Корее прошли акции против прибытия делегации КНДР на закрытие Игр

Есть обновление от 12:43

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейские активисты, а также ряд депутатов парламента Южной Кореи, придерживающихся консервативных взглядов, приняли участие в акциях протеста против приезда делегации из КНДР на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

По ее данным, делегацию КНДР возглавил бывший глава северокорейской разведки Ким Ён Чхоль. С 2009 по 2016 годы он руководил ведомством внешней разведки и киберопераций КНДР, и многие считают его ответственным за гибель в 2010 году южнокорейского корвета "Чхонан": тогда погибли 46 южнокорейских моряков. По мнению международной комиссии, созданный по итогам инцидента, корвет был потоплен северокорейской подводной лодкой.

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Среди участников протеста присутствовали родственники жертв катастрофы на "Чхонане".

При этом демонстранты попытались преградить путь делегации, которая прибыла в Южную Корею сухопутным путем.

Телерадиокорпорация напоминает, что Ким Ён Чхоля также обвиняют в причастности к артиллерийскому обстрелу КНДР южнокорейских островов Ёнпхёндо в 2010 году и к кибератаке против компании Sony Pictures в 2014 году в связи с выходом фильма "Интервью".

BBC отмечает, что США вводили санкции против Ким Ён Чхоля в 2010 и 2015 годах, а Южная Корея - в 2016 году. Однако ранее в южнокорейском министерстве по делам объединения заявили, что ограничений на визит Ким Ён Чхоля в Южную Корею нет.

Ожидается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с северокорейской делегацией во время ее визита, добавляет BBC.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр состоится в Пхенчхане в воскресенье.

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Теги: Южная Корея, Олимпиада, Пхенчхан, КНДР, Северная Корея
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