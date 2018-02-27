Площадь пожара в Тбилиси составила не менее 3 тыс. квадратных метров

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным потребовалось почти пять часов, чтобы полностью локализовать сильный пожар, возникший в ночь на вторник в Тбилиси в торговом центре "Терги 1".

"Пожар локализован, но пока до конца не ликвидирован", - сообщил журналистам глава центра по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Мгебришвили.

По его словам, в задней части здания остаются отдельные очаги огня и ведутся работы по тушению. "На месте продолжают работать 24 единиц пожарной техники и 150 пожарных. Опасности распространения огня нет. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован", - сказал Мгебришвили. Говоря о масштабах пожара, он отметил, что, "по предварительным данным, сгорело не менее 3 тыс. кв. м, но точная цифра станет известна только завтра".

"Огонь поразил весь третий этаж и часть второго этажа здания. К счастью, никто не пострадал", - заявил Мгебришвили. Что касается причины пожара, то, по его словам, это уже дело следствия.

На территории, прилегающей к зданию торгового центра, продолжают оставаться владельцы магазинов и торговцы, которые ждут возможности попасть в здание и оценить понесенный ущерб. Большинство из них заявляет, что их товары не были застрахованы, и ждут помощи от властей.

Многие из них считают пожар подозрительным на фоне того, что в последнее время в Тбилиси в торговых объектах уже происходило несколько крупных пожаров - в январе прошлого года в торговом центре "Детский мир", который полностью сгорел, а также в июле - на рынке строительных материалов Элиава.