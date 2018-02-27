В Тбилиси загорелся торговый центр

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В тушении сильного пожара, возникшего в Тбилиси в ночь на вторник на территории торгового центра "Терги-1", задействовано уже до 40 пожарных расчетов, сообщают грузинские телеканалы со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По предварительным данным, огонь охватил площадь более чем в 2 тысячи кв. м. К настоящему времени пожар пока не удалось локализовать.

Прибывшие на место владельцы магазинов исключают, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки, поскольку ее полностью сменили несколько месяцев назад, после того, как в прошлом году сгорел находящийся по соседству большой торговый комплекс "Детский мир".

Предположительно, пожар мог возникнуть в одном из магазинов торгового центра, после чего очень быстро распространился на другие его объекты.

Точной информации о причинах возгорания пока нет. Полиция не пропускает к месту пожара владельцев магазинов и складов, которые пытаются проверить сохранность своих товаров.