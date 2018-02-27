Российские военные сообщили о срыве боевиками первой гумпаузы в Восточной Гуте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками, заявил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"На данный час, 14.30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено. Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов (к времени начала гуманитарной паузы - ИФ), до сих пор здесь... Автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент",- сказал Золотухин.

Генерал отметил, что примерно каждые полчаса боевики устраивают провокации.

"С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают",- добавил Золотухин.

Ранее во вторник в Восточной Гуте началась первая гуманитарная пауза для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Предполагалось, что она продлится с 09:00 до 14:00 по местному времени.