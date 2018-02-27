Вспышка на Проксиме Центавра добавила сомнений в пригодности ее экзопланеты для жизни

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Астрономы зарегистрировали мощную вспышку на ближайшей к Солнцу звезде, Проксиме Центавра, пишет сайт N+1 со ссылкой на статью, принятую к публикации в Astrophysical Journal Letters.

В прошлом рядом с ней была обнаружена экзопланета, которая, как полагали исследователи, может быть потенциально пригодна для жизни — однако новые данные ставят эту гипотезу под сомнение.

В 2016 году астрономы обнаружили рядом с красным карликом Проксимой Центавра экзопланету, которая сразу же привлекла внимание со стороны научного сообщества. Она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды, а во-вторых, расположена в потенциально обитаемой зоне, то есть там, где может существовать жидкая вода. Тем не менее, в последнее время астрономы все больше сомневаются в пригодности экзопланеты для жизни. Дело в том, что красные карлики отличаются неспокойной "погодой" и часто переживают мощные вспышки. Обитаемая зона таких звезд находится довольно близко к ним, и поэтому ученые опасаются, что постоянные выбросы потоков заряженных частиц могут "сдуть" атмосферы с окружающих планет.

Группа астрономов под руководством Мередит Макгрегор из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружила вспышку, просматривая данные радиоинтерферометра ALMA. Событие произошло еще в марте 2017 года. Обычно вспышки на звездах ищут не в радио, а в рентгеновском диапазоне - из-за высоких энергий процесса -, и поэтому ученые не сразу ее заметили.

Яркость вспышки была в 10 раз выше, чем яркость самых мощных солнечных вспышек в аналогичном диапазоне. Она усилила яркость Проксимы Центавра в тысячу раз за 10 секунд. Ей предшествовала другая, более слабая вспышка, и всего событие длилось меньше двух минут.

"Вероятно, Проксима b получила большую дозу радиации во время этой вспышки. За миллионы лет существования экзопланеты события, подобные этому, могли лишить планету атмосферы или океана и сделать ее поверхность абсолютно безжизненной", — комментирует Макгрегор.

В ноябре 2017 года ученые, основываясь на тех же данных телескопа ALMA, пришли к выводу, что вокруг Проксимы Центавра могут существовать два пылевых кольца. Тогда радиоинтерферометр зарегистрировал свечение холодной пыли в окрестностях звезды. Однако Макгрегор отмечает, что если рассматривать светимость звезды как функцию во времени, то можно не только обнаружить яркую вспышку, но и отказаться от предположения о газопылевом кольце и других планетах вокруг Проксимы Центавра.

Ученые и раньше подвергали сомнению возможность жизни возле красных карликов. Оценки показывают, что плазменные выбросы могут практически в прямом смысле сдувать атмосферу планеты, обнажая ее поверхность для ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Кроме того, многие планеты в зоне обитаемости могут быть приливно захвачены — это значит, что к светилу всегда будет обращена одна и та же сторона небесного тела. Таким образом, дневная часть планеты будет сильно разогрета, в то время как ночная, наоборот, будет холодной.