ФАС потребовала от "Шереметьево" электронную переписку сотрудников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о завершении выездной проверки в московском аэропорту "Шереметьево".

"Осмотр в "Шереметьево" завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников "Шереметьево" и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объёме. Эта переписка расположена на серверах компании", - говорится в сообщении ведомства.

"ФАС надеется на взаимодействие с "Шереметьево" при проведении расследования", - добавили в ведомстве.

Ранее во вторник ФАС сообщила о проверке в АО "Международного аэропорта "Шереметьево" (МАШ, оператор аэропорта) и его дочернем ООО "Москва Карго" (управляет одноименным грузовым терминалом в "Шереметьево") по заявлению "о признаках антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов".

Регулятор утверждал, что обе компании "подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки". "При проведении проверок в ООО "Москва Карго" отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников. Представитель АО "Международного аэропорта "Шереметьево" в ходе проверки аэропорта отключил компьютер", - говорилось в сообщении ФАС.

Между тем в пресс-службе "Шереметьево" "Интерфаксу" заявили ранее, что и МАШ, и "Москва Карго" предоставили "полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам ФАС". "Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия", - сообщал собеседник агентства.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций оператора аэропорта принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% косвенно принадлежит Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Оставшимися пакетами акций МАШ владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".