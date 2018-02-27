Главные новости
В миреСпускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на ЗемлюВ РоссииМВД сообщило о гибели стрелка из Казани28февраляВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 28 февраля
В мире

ФАС потребовала от "Шереметьево" электронную переписку сотрудников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о завершении выездной проверки в московском аэропорту "Шереметьево".

"Осмотр в "Шереметьево" завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников "Шереметьево" и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объёме. Эта переписка расположена на серверах компании", - говорится в сообщении ведомства.

"ФАС надеется на взаимодействие с "Шереметьево" при проведении расследования", - добавили в ведомстве.

Ранее во вторник ФАС сообщила о проверке в АО "Международного аэропорта "Шереметьево" (МАШ, оператор аэропорта) и его дочернем ООО "Москва Карго" (управляет одноименным грузовым терминалом в "Шереметьево") по заявлению "о признаках антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов".

Регулятор утверждал, что обе компании "подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки". "При проведении проверок в ООО "Москва Карго" отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников. Представитель АО "Международного аэропорта "Шереметьево" в ходе проверки аэропорта отключил компьютер", - говорилось в сообщении ФАС.

Между тем в пресс-службе "Шереметьево" "Интерфаксу" заявили ранее, что и МАШ, и "Москва Карго" предоставили "полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам ФАС". "Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия", - сообщал собеседник агентства.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций оператора аэропорта принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% косвенно принадлежит Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Оставшимися пакетами акций МАШ владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

Теги: Шереметьево, ФАС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на ЗемлюСпускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на Землю
Космонавтов эвакуировали из аппарата, все они чувствуют себя хорошоПодробнее
В Европе из-за аномальных холодов и снегопадов погибли 10 человекВ Европе из-за аномальных холодов и снегопадов погибли 10 человек
Из-за низких температур в ряде городов отменены рейсы, с перебоями работает железнодорожное сообщениеПодробнее
Госдеп США призвал Россию наказать всех причастных к убийству НемцоваГосдеп США призвал Россию наказать всех причастных к убийству Немцова
Вашингтон напомнил о необходимости защищать права человека на мирные собрания и свободу объединенийПодробнее
Новые санкции США против России последуют в течение 30 днейНовые санкции США против России последуют в течение 30 дней
О новых экономических мерах объявили после публикации "кремлевского списка", который сам по себе не является санкционнымПодробнее
США назвали денуклеаризацию КНДР целью переговоров с ПхеньяномСША назвали денуклеаризацию КНДР целью переговоров с Пхеньяном
Ранее власти КНДР выразили желание начать диалог с ВашингтономПодробнее
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в ЙеменРоссия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен
Постпред России при ООН объяснил блокировку резолюции несогласием по некоторым ее ключевым формулировкамПодробнее
В Восточной Гуте с 27 февраля по поручению Путина введена ежедневная гумпаузаВ Восточной Гуте с 27 февраля по поручению Путина введена ежедневная гумпауза
Для вывода мирных жителей будет организован гуманитарный коридорПодробнее
Samsung показала новый флагманский смартфонSamsung показала новый флагманский смартфон
Свой старый Samsung можно будет сдать в переработкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСпускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на ЗемлюВ РоссииМВД сообщило о гибели стрелка из КазаниВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 28 февраляЭкономикаS&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБВ РоссииПутин расширил полномочия ФСОВ РоссииПольского политолога Мацейчука заподозрили в нарушении миграционного законодательства

Южная Корея и США возобновят совместные военные учения в апреле

Самолет А319 "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Красноярске

Что случилось этой ночью: среда, 28 февраля

Стрельба в Казани, возвращение экипажа МКС и развитие "кокаинового дела" Подробнее

Осужденного в США россиянина Селезнева перевели в тюрьму с лучшими условиями

По факту ДТП с микроавтобусом в Башкирии возбуждено уголовное дело

В Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке

Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на Землю

Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на ЗемлюКосмонавтов эвакуировали из аппарата, все они чувствуют себя хорошо Подробнее

Новгородские поисковики нашли четыре разбившихся самолета времен ВОВ

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с почти 4 кг кокаина в чемодане

Аргентинская полиция не исключает, что он может быть связан с наркотиками, обнаруженными при посольстве РФ Подробнее

Корабль "Союз МС-06" приготовился к сходу с околоземной орбиты

Разведка США нашла доказательства российского вторжения в системы голосования семи штатов

Умер летчик-испытатель Юрий Курлин

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru