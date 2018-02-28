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Минобороны РФ назвало фарсом заявление о химатаках сирийских властей в Восточной Гуте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заявления Великобритании и США о химическом оружии, якобы применяемом Дамаском против мирных жителей в Восточной Гуте, являются "пошлым фарсом", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном, как мантра, заклинания о якобы применении сирийскими властями "химоружия" против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс", - сказал Конашенков.

Так представитель Минобороны РФ прокомментировал заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о готовности Великобритании нанести удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения.

По его словам, обвинения в применении химоружия в свое время было использовано для начала американо-британской операции в Ираке "Только тогда главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла и фальшивый доклад британских спецслужб, поддержанный премьером Великобритании Тони Блэром", - сказал Конашенков.

"По итогам агрессии 2003 года США и Великобритании в Ираке ни одного доказательства наличия химоружия там найдено не было. Более того, в результате специального расследования конгресса США и британского парламента все представленные тогда американскими и английскими спецслужбами в докладах якобы "факты" наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что в результате этих действий в Ираке появилась террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "В результате оба политика с позором завершили свою карьеру, а разрушенный Ирак превратился в логово международного терроризма, и местом зарождения ИГИЛ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что Великобритании и США "всегда нужно об этом помнить, прежде чем в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками".

Конашенков подчеркнул, что представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, "еще ни разу не нашли" доказательств применения химоружия против мирного населения Восточной Гуты.

Теги: Сирия, Восточная Гута, Минобороны РФ
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