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Боевики в Восточной Гуте открыли огонь по мирным жителям при попытке выйти из зоны боевых действий

Есть обновление от 05:20

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Боевики в Восточной Гуте открыли огонь по мирным жителям, которые пытались выйти из зоны боевых действий по гуманитарному коридору, сообщили российские военные.

"Подтверждена информация о том, что сегодня на северо-восточной окраине Думы боевики "Джейш аль-Ислам" разогнали более 300 мирных жителей, пытавшихся пройти к гуманитарному коридору. По людям открывался огонь", - сказал начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко в среду на брифинге. Он отметил, что информации о пострадавших нет.

Кроме того, по словам генерала, боевики из Восточной Гуты в течение суток выпустили по жилым кварталам Дамаска 13 мин.

"В результате обстрела имеются разрушения и пострадавшие среди мирного населения. Ранения получили девять жителей города, в числе которых три ребенка", - сказал Евтушенко.

Он отметил, что "все эти действия расцениваются нами как нежелание боевиков соблюдать резолюцию (Совбеза ООН - ИФ) 2401 и свидетельствуют о намерениях продолжать боевые действия".

Ранее в среду сообщалось, что жители Восточной Гуты не смогли воспользоваться второй гуманитарной паузой из-за обстрелов. Первая гуманитарная пауза накануне также была сорвана боевиками.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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