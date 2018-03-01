Минприроды предложило открыть доступ к экологической информации в интернете

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минприроды России внесло в правительство законопроект, которым предлагается открыть доступ к экологической информации в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Законопроект определяет понятие "экологическая информация", а также порядок доступа к ней и отнесение такой информации к общедоступной информации, размещаемой органами государственной власти в сети интернет в форме открытых данных", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс". Законопроектом предусмотрено внесение изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" и закон РФ "О государственной тайне".

В ведомстве отметили, что законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросу экологического развития России.

"Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.