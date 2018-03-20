Минприроды предложит штрафовать за дезинформацию о состоянии леса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минприроды России предлагает штрафовать чиновников за сокрытие и искажение информации о санитарном состоянии леса, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях глава Минприроды Сергей Донской внес в правительство.

"Должностные лица понесут административную ответственность за сокрытие или искажение информации о болезнях леса", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, если должностные лица не разместят информацию об "актах лесопатологических обследований" в Интернете или не предоставят такой акт в уполномоченный федеральный орган, то они будут оштрафованы на сумму в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

Такой же штраф ждет чиновников за искажение сведений о санитарном состоянии лесов.

При этом если нарушение произошло при обследовании лесов, расположенных в "лесопарковых зеленых поясах" рядом с городами, то ответственные за это чиновники будут оштрафованы уже на сумму от 20 до 40 тысяч рублей.

Искажение информации о состоянии леса может привести к вырубке здоровых деревьев. "Высокая степень общественной опасности вышеуказанного правонарушения обусловлена тем, что на основании результатов лесопатологических обследований могут осуществляться рубки лесных насаждений", - подчеркнули в ведомстве.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий" и поручением правительства РФ.