В мире

Володин поставил под вопрос легитимность ЕСПЧ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Треть судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избрана без участия российской стороны, что это ставит под вопрос легитимность ЕСПЧ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Треть судей избрана без участия российской стороны, нашей делегации. Это, конечно, не может не подвергать сомнению и ставит вопросы под легитимностью ЕСПЧ", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он напомнил, что ЕСПЧ - институт, который формируется через избрание судей в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Мы не имеем возможности участвовать в заседаниях ПАСЕ, мы не имеем возможности участвовать в избрании судей и, конечно, легитимность ЕСПЧ тут страдает", - сказал Володин

При этом, по его словам, говорить о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ, "наверное, не совсем корректно".

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда основных прав, в том числе права голоса, из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи. Как отмечают в Москве, Регламент организации не защищает права национальных делегаций, и это позволяет ПАСЕ принимать решения, ущемляющие права и интересы страновых делегаций - лишать их голоса, права участия в руководящих органах и мониторинговых миссиях, как это произошло с делегацией РФ.

Теги: ЕСПЧ, Вячеслав Володин
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