Четыре лыжника погибли из-за схода лавины на горном курорте во Франции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Четыре лыжника погибли, один пропал без вести, еще один ранен в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон в департаменте Альп-Маритим на юге Франции, сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел в пятницу вскоре после полудня. Лавина сошла в районе перевала Кайоль на курорте Антрон в 110 км от Ниццы, под нее попали пять французов и гид, которые с утра отправились на лыжную прогулку вне размеченных трасс.

В ходе спасательной операции с участием вертолета были найдены тела четырех человек и одного раненого, он направлен в больницу. Поиски шестого пропавшего продолжаются.

Как уточняется в сообщении, с начала лыжного сезона в лавинах, сошедших в горах Франции, погибли 16 человек, 11 ранены.