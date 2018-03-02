Серия нападений в столице Буркина-Фасо привела к гибели семи военных

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь служащих сил безопасности Буркина-Фасо погибли в пятницу в столице страны Уагадугу в результате серии нападений, передает местное телевидение.

Ранее агентство АР со ссылкой на министра связи и коммуникаций Буркина-Фасо Реми Данжюину сообщало, что нападавшие потеряли не менее четырех человек.

При этом министр подтвердил, что целями напавших, которых он назвал исламскими экстремистами, были посольство Франции и штаб военного командования.

Тем временем МИД Франции обнародовал заявление главы министерства Жан-Ива Ле Дриана, согласно которому французские силы безопасности оказывают помощь коллегам из Буркина-Фасо для устранения угрозы.