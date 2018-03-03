Что случилось этой ночью: суббота, 3 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин в интервью NBC News предложил американским властям отправить в Генпрокуратуру РФ официальный запрос о 13 россиянах, которых Минюст США ранее обвинил во вмешательстве в выборы 2016 года. "Мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство", - добавил президент.

- Польша подсчитала, что Германия должна выплатить ей в качестве репараций за Вторую мировую войну $850 млрд. Сумму, которую должна Россия, в Варшаве считать не стали, поскольку не надеются что-то получить от Москвы.

- Не менее пяти человек стали жертвами шторма, обрушившегося в пятницу на Восточное побережье США. Сотни тысяч человек остались без света, многие улицы затоплены, отменено больше 3 тысяч авиарейсов.

- Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила национальную кинопремию Франции "Сезар" как лучший зарубежный фильм.