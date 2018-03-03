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Под зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующих

Есть обновление от 10:17

В палаточный городок пришли следователи, в ответ митингующие начали жечь шины

Под зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующих
Во время беспорядков у здания Верховной рады Украины 27 февраля
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В палаточном городке под Верховной радой в Киеве начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, задержаны несколько человек, сообщает "Украинская правда".

"Возле палаточного городка под Верховной радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые", - сообщает интернет-издание со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия по ряду уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины.

В министерстве внутренних дел подтвердили информацию про следственные действия.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР (Верховной радой - ИФ) в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем фейсбуке утром 3 марта.

Акции под Верховной радой

17 октября 2017 года у здания Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга тогда заявили, что акция - бессрочная и установили палатки.

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19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время партия "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приняла решение продолжать акцию, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, которые входят в число координаторов акции.

Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призывала митингующих убрать палатки с проезжей части, но они проигнорировали призывы. Еще одна часть палаточного городка разбита в Мариинском парке неподалеку.

27 февраля 2018 года также произошли стычки между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими. Сообщалось о пострадавших среди полицейских.

Накануне протестующие свернули часть палаток. "По решению движения "Освобождение" часть лагеря, которую ранее занимал "Рух новых сил" освобождается от палаток", - сказал Семенченко агентству "Интерфакс-Украина", поясняя действия участников акции.

По его словам, лагерь уменьшается в размерах, и это связано, в том числе с тем, что Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Теги: Украина, Киев, Верховная рада
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