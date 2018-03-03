Почти 40 человек задержаны в беспорядках у Рады в Киеве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - 39 человек задержаны после произошедших утром столкновений в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112.Украина"

По его словам, как минимум три человека пострадали.

Журналист телеканала, находящийся на месте событий, сообщил об оцеплении палаточного городка сотрудниками правоохранительных органов.

Шевченко сообщил в своем фейсбуке, что во время проведения следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты.

Ранее сообщалось о столкновениях возле палаточного городка между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины.

Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Накануне протестующие свернули часть палаток.