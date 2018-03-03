В Донецке в результате взрыва пострадал один человек

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в центре Донецка, один человек пострадал, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.

Причины взрыва устанавливаются. На месте работают представители МЧС и МВД.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", - сказал журналистам глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев.