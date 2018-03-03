В ДНР заявили о диверсионном характере взрыва в Донецке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Взрыв в Донецке носит диверсионный характер, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Подрыв был осуществлен путем так называемой целенаправленной "закладки" самодельного взрывного устройства, предварительно - в одном из автомобилей", - сказал он.

По его словам, взрыв носит характер диверсии. "Предварительно, следствие рассматривает версию причастности украинской диверсионно-разведывательной группы к произошедшему. Также не исключен и криминальный след", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Донецка пострадал молодой человек, повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.