В городе Лидзбарк-Варминьский в Польше демонтировали памятник советским воинам

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Москва возмущена незаконным сносом в польском городе Лидзбарк-Варминьский Памятника благодарности Красной Армии и требует от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере.

"С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям в Польше. Требуем от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что власти Польши "продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в этой стране".

Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году, был демонтирован 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство).

"Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна", - добавили в МИД России.

Ранее парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков, в том числе советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью газете "Коммерсантъ" летом прошлого года заявил, что международные законы не защищают от сноса памятники советским воинам.