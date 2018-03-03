По делу о взрыве в Лестере обвинили троих человек

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Троих человек обвинили в непреднамеренном убийстве по делу о взрыве в английском Лестере, сообщила в субботу BBC News .

Взрыв произошел в ночь на 26 февраля в двухэтажном жилом доме на территории польского супермаркета и одной из квартир, его жертвами стали пять человек, три из которых - члены одной семьи. Это Мэри Рагубар 46 лет и ее сыновья Шейн 18 лет и Шон 17 лет. Еще двое погибших: подруга Шейна Лея Бет Рик 18 лет и работница супермаркета Виктория Иевлева 22 лет. Еще пять человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Перед судом предстанут Арам Курд из Лестера, Хокар Хассан из Ковентри и Аркан Али из Олдэма. По этому делу задержаны еще два человека, следователи удерживают их для дознания.