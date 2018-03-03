Главные новости
4мартаВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия
В мире

По делу о взрыве в Лестере обвинили троих человек

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Троих человек обвинили в непреднамеренном убийстве по делу о взрыве в английском Лестере, сообщила в субботу BBC News.

Взрыв произошел в ночь на 26 февраля в двухэтажном жилом доме на территории польского супермаркета и одной из квартир, его жертвами стали пять человек, три из которых - члены одной семьи. Это Мэри Рагубар 46 лет и ее сыновья Шейн 18 лет и Шон 17 лет. Еще двое погибших: подруга Шейна Лея Бет Рик 18 лет и работница супермаркета Виктория Иевлева 22 лет. Еще пять человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Перед судом предстанут Арам Курд из Лестера, Хокар Хассан из Ковентри и Аркан Али из Олдэма. По этому делу задержаны еще два человека, следователи удерживают их для дознания.

Теги: Великобритания, Лестер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя
Президенту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на постуПодробнее
Источник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО СШАИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО США
По его словам, в частности, порядка 180 противоракетами вооружены корабли Атлантического и Тихоокеанских флотов ВМС США, базы в Японии и ИспанииПодробнее
Под зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующихПод зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующих
В палаточный городок пришли следователи, в ответ митингующие начали жечь шиныПодробнее
Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрдПольша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд
По мнению Варшавы, ждать выплат от России бессмысленноПодробнее
Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"
Он подчеркнул, что Москве не предоставили никаких доказательств их причастности ко вмешательству в американские выборыПодробнее
Трамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкцииТрамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкции
Президент считает, что действия РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности СШАПодробнее
Меркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетах
Лидеры отметили, что разработки окажут негативное влияние на международные усилия по контролю над вооружениямиПодробнее
Янукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 годуЯнукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 году
По словам экс-президента Украины, он предлагал ввести полицейскую миротворческую миссиюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ миреТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяСпортНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт Кипра

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 марта

Евросоюз не нашел перебоев в поставках газа из России, Минобороны РФ узнало о подготовке диверсии против гуманитарного конвоя в Сирии Подробнее

Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяПрезиденту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту Подробнее

Движение автобусов ограничено из-за метели в Хабаровском крае

Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

Минобороны РФ сообщило о готовящейся диверсии против конвоя ООН в Восточной Гуте

На Сахалине восстановили энергоснабжение после циклона

Один человек погиб в аварии под Казанью

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМФИФА примет окончательное решение в середине марта Подробнее

Мужчина выстрелил в себя рядом с Белым домом

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Эстонию на Евровидении представит русская певица

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСНафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию Украины Подробнее

Школы Ингушетии получат новые учебники по истории вместо изъятых из-за ошибок

Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Девять авиарейсов задержаны в ростовском аэропорту "Платов" из-за непогоды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru