Трамп призвал демократов поторопиться со сделкой по детям мигрантов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить с демократами сделку по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA).

"Сегодня 5 марта (по местному времени- ИФ), а демократов нигде не найти для (решения вопроса по программе - ИФ) DACA. Я дал им 6 месяцев, им все равно. Где они? Мы готовы заключить сделку!", - написал Трамп у себя в твиттере.

It"s March 5th and the Democrats are nowhere to be found on DACA. Gave them 6 months, they just don"t care. Where are they? We are ready to make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2018 г.

5 марта истекает срок действия программы США, защищающей от депортации детей нелегальных иммигрантов, которых родители ввезли в страну в возрасте до 16 лет.

DACA была принята предшественником Трампа, 44-м президентом США Бараком Обамой в 2012 году, программа позволила людям, которые въехали в США нелегально в несовершеннолетнем возрасте, жить и работать в стране на законных основаниях.

По оценками экспертов ООН, в США на настоящий момент примерно 800 тысяч человек, подпадающих под действие DACA: более 75% из них прибыли из Мексики, а остальные, в основном, из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Большинству из них менее 25 лет, многие из детей учатся в школе или в университете.