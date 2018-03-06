В мире

Американская авиакомпания Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву

Есть обновление от 07:28

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta не возобновит в наступающем летнем сезоне прямые рейсы между крупнейшими городами США и Москвой, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", - заявили изданию в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

В то же время Delta и "Аэрофлот" сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, рассказали газете в американской компании.

Как отмечает издание, Delta резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, но возобновляла полеты в высокий летний сезон.

Между тем источник "Коммерсанта" в "Аэрофлоте" сообщил, что в 2017 году перевозки между РФ и США выросли на 4%, и авиакомпания к лету увеличит емкости на американских направлениях.

"С начала летнего сезона (конец марта) добавится третий ежедневный рейс в Нью-Йорк (в 2017 году был открыт с 1 июня), частота полетов в Майами вырастет до четырех в неделю (в 2017 году - три). Ежедневный рейс в Лос-Анджелес будет выполняться на Boeing 777 (в прошлом году до 15 мая летал Airbus 330). Новые пункты полетов "Аэрофлот" пока не планирует открывать", - отмечается в статье.

Теги: Delta, США
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