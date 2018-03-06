Что случилось этой ночью: вторник, 6 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В одной из больниц английского Солсбери остается в критическом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену. Накануне он, а также женщина, чье имя не называется, отравились неизвестным веществом. Полиция оцепила торговый центр, где они находились, а также прилегающие кварталы; на время закрылось приемное отделение в больнице, куда привезли пострадавших, и - на всякий случай - ресторан, где, по всей видимости, ел кто-то из них. Впрочем, власти говорят, что угрозы здоровью населения сейчас нет. Неофициально СМИ предполагают, что отравляющим веществом мог быть фентанил - наркотик, в разы более сильный, чем героин.

- Американская авиакомпания Delta полностью отказалась от прямых рейсов в Москву, пишет "Коммерсант". Россиянам придется летать в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

- Ким Чен Ын благосклонно принял у себя делегацию из Южной Кореи, которая передала ему письмо от президента республики. Говорили о выстраивании диалога. В то же время в научно-исследовательском центре в Йонбене, по всей видимости, вновь заработал ядерный реактор.

- Церемония вручения кинопремии "Оскар" установила антирекорд по количеству зрителей: впервые шоу посмотрело меньше 30 млн человек.