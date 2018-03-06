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Спутники зафиксировали активность на одном из ядерных реакторов в КНДР

Есть обновление от 07:28

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спутники зафиксировали активность одного из ядерных реакторов КНДР в научно-исследовательском центра в Йонбене, сообщает во вторник мониторинговый портал 38 north.

На протяжении последних нескольких дней в этом районе наблюдаются паровые шлейфы и таяние льда на находящейся поблизости реке. Кроме того, в южной части Йонбеня разбит военный лагерь, который, по мнению экспертов, должен обеспечивать безопасность реактора.

Все это, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что КНДР возобновила производство плутония для своей ядерной программы.

Теги: КНДР
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