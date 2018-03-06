Экономика

В российском списке Forbes поменялся лидер

Есть обновление от 19:19

На первое место снова вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин

В российском списке Forbes поменялся лидер
Владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров 2018 года. Российское представительство в глобальном списке миллиардеров журнала Forbes, который Минфин США использовал при составлении "кремлевского списка", выросло до 102 человек с 96 год назад. Их совокупное состояние в настоящее время оценивается в $410,8 млрд.

Новички

Среди новичков - владелец "Р-Фарма" Алексей Репик (оценка состояния - $2,1 млрд), Павел Дуров (Telegram, $1,7 млрд), Константин Струков ("Южуралзолото", $1,7 млрд), Андрей Андреев (интернет, $1,5 млрд), Михаил Шелков ("ВСМПО-Ависма", $1,2 млрд), Сергей Колесников и Игорь Рыбаков ("Технониколь", по $1,2 млрд), Игорь Ротенберг ("Газпром бурение", "ТПС Недвижимость" и др., $1,1 млрд), Владимир Коган (банк "Уралсиб" , $1,1 млрд), Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин (УГМК, по $1 млрд), Сергей Петров ("Рольф", $1 млрд). Выбыли фигуранты прошлогоднего перечня - и, соответственно, "кремлевского списка" - Данил Хачатуров, Алексей и Дмитрий Ананьевы, Алексей Богачев, Саит-Салам Гуцериев.

Основателя американской IPG Photonics Валентина Гапонцева, чье попадание в "кремлевский список" вызвало недоумение, Forbes теперь относит к гражданам США, в российской части перечня его нет. Минфин США ранее никак не комментировал перспективы обновления "кремлевского списка" после внесения изменений в список Forbes.

Топ-10 самых богатых в РФ

В этом году список богатейших людей России, по версии журнала, возглавил председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), владелец транспортных активов Владимир Лисин, поднявшись с третьего места в 2017 году. Лисин увеличил свое богатство на $3 млрд, сейчас в его распоряжении $19,1 млрд (57-е место в мире). Первое место в рейтинге журнала он уже занимал однажды - в 2011 году.

В этом году Лисин возглавил чарты миллиардеров, вытеснив с первой строчки рейтинга главу "Новатэка" Леонида Михельсона, которому досталось третье место с $18 млрд, за год он потерял $0,4 млрд (64-е место в глобальном списке).

Владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов остался вторым, увеличив состояние с $17,5 млрд до $18,7 млрд (60-я позиция в мире).

На четвертом месте президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($16,4 млрд, прирост составил $1,9 млрд, 78-е место в мире). Замыкает пятерку владелец Volga Group и ООО "Волга груп" Геннадий Тимченко с состоянием в $16 млрд (82-е место в мире).

Основной владелец УК "Интеррос" Владимир Потанин с состоянием $15,9 млрд оказался на шестом месте, прирост доходов составил $1,6 млрд (83-е место в мировом рейтинге).

На седьмом месте расположился основной владелец акций в "Еврохиме", производителе удобрений, угледобывающей компании "СУЭК", а также энергетической СГК Андрей Мельниченко. За год он стал богаче на $2,3 млрд, а всего в его копилке $15,5 млрд (88-е место в мире).

Восьмое место за основателем Альфа-банка Михаилом Фридманом, его состояние журнал оценил в $15,1 млрд, а прирост - в $0,7 млрд (93-е место в мире).

Основной владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг занял девятое место. Он стал богаче на $1,9 млрд, увеличив свое материальное положение до $12,4 млрд (99-е место в мире)

Замыкает российскую десятку миллиардеров основатель USM Holdings Алишер Усманов. По подсчетам Forbes, он потерял $2,7 млрд и в этом году его состояние оценивается в $12,5 млрд (118-е место в глобальном рейтинге). В прошлом году в рейтинге журнала она занимал пятое место.

Вторая десятка

Во второй российской десятке - Роман Абрамович ($10,8 млрд, 140-е место), Герман Хан ($9,8 млрд, 152), Михаил Прохоров ($9,6 млрд, 158), Виктор Рашников ($9,3 млрд, 164), Алексей Кузьмичев ($7,6 млрд, 205), Искандер Махмудов ($7,3 млрд, 211), Леонид Федун ($6,9 млрд, 237), Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд, 242), Олег Дерипаска ($6,7 млрд, 248) и Сулейман Керимов ($6,4 млрд, 265).

Кто еще

За пределами второй десятки расположились Александр Абрамов, Петр Авен, Андрей Скоч, Михаил Гуцериев, Андрей Козицын, Андрей Гурьев, Сергей Попов, Сергей Галицкий, Вячеслав Кантор, Самвел Карапетян, Юрий Мильнер, Дмитрий Каменщик, Игорь Алтушкин, Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Зарах Илиев, Год Нисанов, Александр Светаков, Аркадий Ротенберг, Игорь Кесаев, Александр Мамут, Александр Фролов, Олег Тиньков, Николай Буйнов, Игорь Макаров, А.Репик, Андрей Бокарев, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, Александр Несис, Мегдет Рахимкулов, Араз Агаларов, Владимир Богданов, Роман Авдеев, П.Дуров, Сергей Гордеев, К.Струков, Роман Троценко, Александр Джапаридзе, Дмитрий Пумпянский, А.Андреев, Олег Бойко, Александр Клячин, Юрий Шефлер, Аркадий Волож, Фархад Ахмедов, Василий Анисимов, Евгений Касперский, Виктор Харитонин, Петр Кондрашов, Юрий Ковальчук, Анатолий Ломакин, Кирилл Шамалов, Гаврил Юшваев, Леонид Богуславский, Андрей Косогов, Елена Батурина, Глеб Фетисов, С.Колесников, Зиявудин Магомедов, Андрей Молчанов, Борис Ротенберг, И.Рыбаков, Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, М.Шелков, Леонид Симановский, Вадим Якунин, Андрей Филатов, В.Коган, Никита Мишин, Константин Николаев, Андрей Раппопорт, И.Ротенберг, Альберт Шигабутдинов, Рустем Султеев, Э.Чухлебов, Филарет Гальчев, Юрий Гущин, И.Кудряшкин, Лев Кветной, С.Петров.

Теги: Forbes
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